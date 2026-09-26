Croazia, buona la prima in Nations League: solo panchina per Sutalo
26.09.2026 22:42 di Daniele Rocca Twitter: @Danielerocca10
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Inizia con una vittoria in trasferta il cammino in Nations League della Croazia. Ci pensa Modric a sbloccare la sfida con la Repubblica Ceca a inizio ripresa, subito dopo per arriva il pareggio dei padroni di casa con Karabec. Di Marco Pasalic (Orlando City), entrato dalla panchina, il gol dei tre punti per la Nazionale di Bilic. Solo panchina per il laziale Sutalo, con il CT croato che ha preferito la coppia Vuskovic-Gvardiol al centro della propria retroguardia.
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Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.