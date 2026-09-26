Settore giovanile | Il programma del weekend tra soste e impegni in trasferta

Fonte: sslazio.it

L'ultimo weekend del mese di settembre è a ranghi ridotti, sono solamente tre le squadre biancocelesti impegnate tra sabato 26 e domenica 27. Come di consueto, il sabato sono protagonisti i ragazzi classe 2013, impegnati nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Seconda giornata, la Lazio di mister Igor Spiridigliozzi fa visita al Trastevere con l'intenzione di dare seguito al primo successo ottenuto contro l'Academy Ladispoli.

Domenica, è la volta di Under 15 e Under 16, le due compagini biancocelesti sfidano i pari età della Fiorentina. Terza giornata di campionato, le aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni, sono le prime a scendere in campo al 'Viola Park'. La Lazio, a punteggio pieno dopo le vittorie con Avellino ed Arezzo, affronta i toscani con quattro punti dopo la vittoria con il Benevento ed il pareggio con il Frosinone. Biancocelesti che hanno messo nel mirino il terzo successo.

Nel campionato Under 16 è subito un big match d'alta quota tra le prime della classe. Lazio e Fiorentina si trovano a punteggio pieno dopo le vittorie nelle prime due giornate. Una ghiotta occasione per i biancocelesti guidati da Simone Rughetti per lasciarsi alle spalle una diretta concorrente e rimanere in vetta alla classifica. Sosta di campionato per Under 18 ed Under 17, riposo forzato dovuto agli impegni delle Nazionali di categoria.

Il programma completo:

Under 18 Professionisti

SOSTA

Under 17 Serie A e B

SOSTA

Under 16 Serie A e B - 3^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO

Domenica 27 Settembre, ore 17, 'Viola Park Stadio Astori' - Bagno a Ripoli (Firenze)

UNDER 15 Serie A e B - 3^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO

Domenica 27 Settembre, ore 15, 'Viola Park Stadio Astori' - Bagno a Ripoli (Firenze)

UNDER 14 Regionali Eccellenza - 2^ Giornata

TRASTEVERE-LAZIO

Sabato 26 Settembre, ore 14:30, 'Trastevere Stadium' - Roma