WOMEN | La Lazio pronta al debutto in campionato: al Fersini arriva il Parma

Dopo aver messo in archivio la Women’s Cup arriva il momento del campionato. La Lazio Women è pronta a fare il suo esordio stagionale in Serie A ospitando al Fersini (ore 15:00) il Parma, già affrontato proprio in Women’s Cup. Quella partita terminò 2-0 con i gol di Goldoni e Martin, ma come sottolineato anche dal tecnico Grassadonia sarà una gara diversa, con un altro peso. Le biancocelesti puntano a stupire dopo aver aperto un nuovo ciclo, servirà tempo ma il percorso nella coppa ha senza dubbio dato un’importante iniezione di fiducia. Durante il periodo senza gare ufficiali il test di Formello con la Fiorentina ha visto la Lazio Women uscire sconfitta in una gara in cui il risultato contava poco: da oggi si fa sul serio e Goldoni e compagne sperano di iniziare nel migliore dei modi davanti al pubblico amico.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele