Lazio, il mercato degli svincolati rimane un’opzione per il futuro: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Due slot liberi in lista e un possibile rinforzo dagli svincolati. Questa la situazione in casa Lazio, con Pellegrini che non smette di sperare in un reintegro altamente improbabile a oggi viste le parole di Fabiani.
L’eventuale addio di Patric numericamente agevolerebbe l’eventuale reintegro, ma per la Lazio il terzino rimane fuori dal progetto tecnico. Rimane in fase di valutazione invece cosa fare dello slot utile per acquistare uno svincolato. Al momento la società non ha intenzione di utilizzarlo ma, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo scenario sembrerebbe essere più intricato.
Non è da escludere infatti secondo il quotidiano che un acquisto tra gli svincolati possa arrivare nei prossimi mesi, a seconda del verdetto della commissione sulla fotografia dei conti al 30 settembre, qualora per la Lazio dovesse esserci il rischio di un nuovo blocco anche solo parziale. Sarebbe un modo per tamponare eventuali emergenze, anche sfruttando l’eventuale risparmio dal contratto di Patric qualora dovesse concretizzarsi il suo trasferimento a Dubai.