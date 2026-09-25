DIRETTA | Italia - Belgio 0-1: fischi dall'Olimpico, fine primo tempo

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Nations League | Gruppo A - Giornata 1

Venerdì 25 settembre 2026

Stadio Olimpico di Roma

ITALIA - BELGIO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. A disp.: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Scalvini, Frattesi, Doumbia, Mandragora, Raspadori, Scamacca, Ali Zoma, Maldini. Ct: Mancini.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. A disp.: Vandevoordt, De Busser, Seys, Debast, Theate, Vanaken, Lukebakio, Lavia, Keita, Fernandez-Pardo, Openda, Lukaku. Ct: Van Bommel.

Arbitro: Daniel Siebert (GER); Assistenti: Jan Seidel (GER) - Rafael Foltyn (GER); IV Uomo: Sascha Stegemann (GER); VAR: Bastian Danker (GER); AVAR: Pascal Muller (GER).

NOTE

Ammoniti: 23' Raskin (Belgio), 28' Moreira (Belgio)

Espulsi:

Recupero: 1';

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo all'Olimpico.

45' Un minuto di recupero. Il Belgio chiude in attacco.

42' Tiro deviato di Godts, altro calcio d'angolo per il Belgio.

36' Italia vicina all'1-1! Kean la spunta sui difensori del Belgio, ma non sfrutta il cross di Cambiaghi. Palla di poco fuori, ma che brivido per Lammens.

35' Romano prova a riscattarsi! Tiro respinto e palla in calcio d'angolo. L'Italia tenta di reagire.

28' Moreira allontana il pallone e viene ammonito.

27' Belgio dominante. Ancora vicini allo 0-2 Van Bommel e i suoi, con una doppia occasione di Moreira e Godts. Italia in affanno.

23' Raskin blocca la ripartenza dell'Italia, cartellino giallo per il n.23 del Belgio.

22' Italia in difficoltà, Belgio vicino allo 0-2 con Raskin che tenta il tiro ravvicinato dopo la respinta di Donnarumma. Attento l'estremo difensore azzurro.

21' Godts punisce gli Azzurri. Il giovane Romano sbaglia e concede la ripartenza al Belgio. Godts mette a sedere Donnarumma e porta in vantaggio i diavoli rossi.

18' Cambiaghi sfreccia sulla fascia, Calafiori riceve sulla corsa e serve Kean che ci prova da fuori: tiro bloccato facilmente da Lammens.

13' De Bruyne ci prova da fuori area, tiro deviato in calcio d'angolo. Cresce l'intensità del Belgio.

8' Palo di Pio Esposito, ma era in fuorigioco. Si accende la sfida.

7' Belgio vicino al vantaggio: tiro a incrociare di De Ketelaere, Donnarumma salva e mantiene il risultato sullo 0-0.

6' Cross dal fondo di Cambiaghi, Lammens è attento e blocca.

1' Fischia l'arbitro: è iniziata la sfida all'Olimpico.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Simone Locusta e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Belgio, prima giornata del Gruppo A per la fase a gironi di Nations League. Roberto Mancini esordirà (di nuovo) da commissario tecnico della Nazionale azzurra e vuole partire nel migliore dei modi: è tutto pronto per il nuovo corso dell'Italia, serve vincere per provare a scrollarsi di dosso la notte di Zenica.