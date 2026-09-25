Italia, i convocati di Mancini per il Belgio: la scelta su Frattesi, gli altri...
25.09.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Decisivi i convocati dell'Italia per la prima giornata di Nations League contro il Belgio. Il ct Mancini ne lascia undici in tribuna: si tratta di Pessina, Bastoni (squalificato), Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito. Di seguito tutti gli altri giocatori che saranno a disposizione all'Olimpico.
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.
Difensori: Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti: Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Frattesi, Barella.
Attaccanti: Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi, Zoma.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.