Lazio | Frattesi: "Ho dubitato di me stesso, poi è arrivato Gattuso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Frattesi, nell'intervista a Dazn, ha parlato del rapporto che lo lega a Roberto Mancini ma anche, ovviamente, alla stima e all'affetto che nutre per Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole sul tecnico biancoceleste:

“Ha influito tanto. Ho già lavorato con lui in Nazionale e ho sempre visto che aveva tanta fiducia nei miei confronti. Anche perché l'anno scorso ho giocato poco o niente all’Inter e lui, nonostante questo, continuava a convocarmi in Nazionale, perché vedeva qualcosa in me. Ho pensato che potesse aiutarmi a tirar fuori qualcosa in più dopo un anno in cui non ho giocato e ho iniziato a dubitare un po’ di me stesso anche se non sono fatto così, ma uno anno è lungo. Ho pensato potesse aiutarmi a tirare fuori qualcosa che finora era mancato, soprattutto a livello mentale".

"È stato molto influente per quanto riguarda la scelta. Quando ti fidi di me e mi dai in mano qualcosa la difendo fino alla fine e faccio tutto il possibile per ripagare quanto mi hai dato. Per questo sento un legame con la Lazio, ma anche un sentimento di gratitudine e responsabilità per l’allenatore che si è fidato di me nonostante non giocassi da un anno. Questo senso di gratitudine mi spinge a fare più di quello che posso".