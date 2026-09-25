Lazio, Rambaudi: “L’Italia ha qualità, ma è sbagliato lasciare a casa Zaccagni”

25.09.2026 10:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rambaudi: “L’Italia ha qualità, ma è sbagliato lasciare a casa Zaccagni”

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio si è soffermato sul tema Nazionale, di seguito il suo pensiero in vista dell’esordio di questa sera.

Bisogna vedere Romano, è giovane e sicuramente Mancini vuole farlo crescere. Per me la Nazionale ha qualità, l’unica cosa che non condivido è l’assenza di Zaccagni in questo momento”. 

Kean mi sembra più istintivo, bravo nell’attaccare la profondità; Cambiaghi mi piace ma non ha iniziato bene. Secondo me quindi è sbagliato lasciare ora a casa Zaccagni. Detto questo sono curioso di vedere che mentalità ci sarà. Mancio è uno che si inventa sempre qualcosa”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.