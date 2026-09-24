Italia, Mancini: "Domani sarà emozionante. Zenica? L'attenzione è rivolta al futuro"

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Il CT della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare il match di Nations League in programma domani all'Olimpico contro il Belgio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Domani sarà emozionante come sempre, ci siamo tolti soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di cominciare bene domani. Zenica? Il calcio è fatto di questo, a volte si perdono partite assurde come è capitato all'Italia, ma bisogna andare avanti, c'è l'opportunità di rifarsi anche velocemente. L'attenzione è rivolta al futuro"