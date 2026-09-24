Cardone: “Lazio sorprendente ma i valori alla lunga usciranno. Frattesi…”
24.09.2026 16:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Il giornalista ha fatto il punto dopo l’avvio di stagione tra Lazio e non solo. Di seguito le sue parole.
“Da un lato c’è la sensazione che alla lunga i valori delle più forte usciranno, dall’altra c’è l’euforia del momento che porta a pensare anche ad una stagione diversa rispetto a quella pronosticata. Questa squadra fin qui ha saputo sorprendere”.
“La conferenza stampa di Frattesi ha dimostrato che è un ragazzo molto in gamba, al di là del calciatore sta uscendo anche il personaggio. È molto sincero, diretto. Il suo riscatto non credo sarà un problema”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.