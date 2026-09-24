Cardone: “Lazio sorprendente ma i valori alla lunga usciranno. Frattesi…”

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Il giornalista ha fatto il punto dopo l’avvio di stagione tra Lazio e non solo. Di seguito le sue parole.

“Da un lato c’è la sensazione che alla lunga i valori delle più forte usciranno, dall’altra c’è l’euforia del momento che porta a pensare anche ad una stagione diversa rispetto a quella pronosticata. Questa squadra fin qui ha saputo sorprendere”.

“La conferenza stampa di Frattesi ha dimostrato che è un ragazzo molto in gamba, al di là del calciatore sta uscendo anche il personaggio. È molto sincero, diretto. Il suo riscatto non credo sarà un problema”.