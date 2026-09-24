Dionigi: “Lazio piacevole sorpresa, bene Gattuso. Lo scetticismo…”
24.09.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
È intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Davide Dionigi, allenatore con un passato sulle panchine - tra le altre - di Reggiana, Brescia e Ascoli.
L’ex calciatore ha toccato diversi temi, dal campionato di Serie A fino alle categorie minori e al suo futuro in panchina. Tra gli argomenti, anche la Lazio. Di seguito il suo pensiero.
“Una piacevole sorpresa. Nessuno se l'aspettava. Lavorando in silenzio Gattuso sta facendo molto bene. E lo scetticismo che c'è attorno potrebbe diventare l'arma in più”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.