Ex Lazio | Primo gol per Milani: l'Inter Under 23 batte il Foggia

Primo gol per Alessandro Milani con l'Inter. L'ex terzino della Lazio, classe 2005 che ha lasciato la Capitale in estate, ha segnato in Serie C con la maglia dell'Under 23 nerazzurra, realizzando il momentaneo 1-1 nell'ultima giornata contro il Foggia. Alla fine la gara è terminata sul risultato di 3-2 per l'Inter, che si porta a casa la seconda vittoria consecutiva e il primo successo casalingo della stagione.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03