Lazio, Frattesi su Gattuso: "È stato fondamentale per il mio ritorno. Sui gol..."

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Davide Frattesi è intervenuto in conferenza stampa nel terzo giorno di ritiro della Nazionale e ha commentato il ruolo che ha avuto Gattuso rispetto alla sua scelta di ritornare alla Lazio: "Le parole che ci siamo detti in estate non erano proprio così carine, ma tralasciamo, mi spronava a suo modo. Posso pure fare 20 gol, ma la ferita di Zenica sanguina ancora e ci vorrà tempo, infatti non ne parliamo mai di questa cosa. Parliamo solo di Lazio perché è una cosa pesante sia per me che per lui. Sono andato alla Lazio perché volevo tornarci e perché c'era lui, ha giocato un ruolo fondamentale per la scelta".

Poi risponde su quanti gol vuole segnare con la maglia della Lazio: "Non lo dico, porta sfiga".