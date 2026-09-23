Clamoroso Udinese: Alaba a un passo dalla firma! Tutti i dettagli
23.09.2026 10:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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David Alaba è a un passo dal vestire la maglia dell'Udinese. Come riporta Fabrizio Romano sui suoi canali social, infatti, i friuliani avrebbero raggiunto un accordo con l'ex stella del Real Madrid, attualmente svincolato dal 1°luglio.
Si tratterebbe di un colpo clamoroso per la società bianconera che a questo punto starebbe lavorando per definire completamente l'operazione: la trattativa sarebbe in fase di definizione con gli ultimi step formali da seguire per l'ufficialità. Il noto esperto di mercato annuncia: "Here we go, soon".
Alaba si appresta, quindi, a sbarcare nel campionato di Serie A.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.