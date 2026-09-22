Italia, Pio Esposito cita... Hernanes: "Un bel momento con lui, ecco quale"

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Francesco Pio Esposito è stato intervistato su Vivo Azzurro TV per parlare del raduno azzurro con il nuovo ct Roberto Mancini, in vista dei prossimi quattro impegni di Nations League. Tra i tanti temi toccati, il centravanti dell'Inter ha raccontato anche un aneddoto vissuto con l'ex centrocampista della Lazio Hernanes. Di seguito le sue parole in merito: "Hernanes era a Castellammare per una pubblicità. Ha detto: 'Sono qui, facciamo una partita'. Ma noi l'abbiamo presa sul serio. È andato nostro zio a prenderlo in motorino e a Cicerone dicevano 'Impossibile, il Profeta'. È stato un bel momento".