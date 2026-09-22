GOSSIP | Martina Stella e il figlio con lo zaino della Lazio: ecco lo scatto
22.09.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Settembre, fin qui". Martina Stella fa un primo bilancio una volta terminata l'estate e ripresa la quotidianità. Tante immagini pubblicate su Instagram, dal suo lavoro fino a suo figlio Leonardo, nato nel 2021. Il bambino ha scelto uno zaino della Lazio per l'inizio della scuola... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.