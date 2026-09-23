Lazio, Sutalo giganteggia a Venezia: ora vuole tenersi la maglia da titolare

RASSEGNA STAMPA - "Una diga in laguna", scrive l'edizione odierna de Il Messaggero. È la descrizione di Josip Sutalo, titolare nella vittoria della Lazio contro il Venezia. Gattuso l'aveva chiamato in causa già contro il Milan, complice l'operazione alla mano sinistra di Doekhi. E quindi ha confermato il croato anche al Penzo.

Ci ha messo un po' a ingranare, ma poi è salito in cattedra. Sabato scorso ha quadruplicato le respinte difensive rispetto alla gara precedente all'Olimpico (12 contro 3), ha raddoppiato le progressioni palla al piede (8 su 4) ed è stato il primo per recuperi (12), più di Juan Jesus e Belahyane. Una prestazione che ha avvisato tutti gli altri centrali presenti in rosa.

Ora Sutalo prenderà parte agli impegni di Nations League con la Croazia, dopo di che rientrerà a Formello. A quel punto, starà a Gattuso fare una scelta su chi saranno i due centrali titolari: "Ne ho quattro uno più forte dell'altro", aveva detto dopo la vittoria contro il Venezia. Il ballottaggio è allargato anche con Doekhi e Diogo Leite, oltre a Provstgaard fin qui sempre titolare. In campo ne andranno solo due.