Lazio, otto nazionali in giro per l’Europa: tutti gli incroci

23.09.2026 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, otto nazionali in giro per l’Europa: tutti gli incroci

RASSEGNA STAMPA - Tre settimane lontano da Formello, otto nazionali in giro per l’Europa e 26 partite da seguire tra il 24 settembre e il 6 ottobre. Per molti giocatori della Lazio non sarà una vera pausa: la Nations League propone un calendario fitto, con quattro gare per chi verrà impiegato, e come spiega il Corriere dello Sport sono sei gli incroci che coinvolgeranno direttamente i biancocelesti.

La Danimarca è la nazionale con più rappresentanti della Lazio: Isaksen e Provstgaard affronteranno la Norvegia, poi il Galles due volte e il Portogallo. Tavares incrocerà invece Norvegia e Galles e appunto Danimarca, mentre Taylor e Mandas seguiranno un calendario simile. L’olandese sfiderà Germania, Serbia per due volte e Grecia; Christos, inserito nello stesso gruppo, affronterà invece Serbia e Germania.

Frattesi, unico laziale convocato dall’Italia, sarà impegnato contro Belgio, Turchia due volte e Francia. Scatteranno sabato gli impegni di Sutalo e Gudmundsson. Il croato, unico biancoceleste ad aver partecipato agli ultimi Mondiali, dovrebbe partire titolare contro la Repubblica Ceca, prima delle sfide con Spagna e Inghilterra. Più morbido il calendario dell’islandese Gudmundsson, atteso da Estonia, Lussemburgo e Bulgaria.

Un tour de force che terrà Gattuso con un occhio inevitabilmente rivolto alle nazionali e al rendimento dei suoi giocatori.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.