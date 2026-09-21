Lazio, Cruciani: "Ecco perché Gattuso ha rifiutato l'arrivo di Icardi"
21.09.2026 19:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Giuseppe Cruciani è intervenuto durante il Numer1 Podcast, condotto insieme a Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni, per dare alcuni retroscena sulla questione di Icardi alla Lazio, esprimendosi poi in riferimento al rifiuto di Gattuso all'operazione. Di seguito le sue parole: "Gattuso ha fatto secondo me un discorso meraviglioso su Icardi. Lo dico perché dopo Venezia-Lazio ho consultato fonti dirette ad alto livello in questo caso: Lotito va da Gattuso e gli domanda 'Vuoi Icardi? Se vuoi, lo prendo' e il tecnico ha risposto di no per timore di rovinare lo spogliatoio, e perché sono stati scelti dei calciatori sul mercato con la promessa di farli giocare. Io credo che sia un discorso perfetto".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.