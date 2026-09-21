Piccari: "Lazio aggressiva e verticale, i meriti sono di Gattuso"
21.09.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore Marco Piccari ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, ora al primo posto in classifica a 13 punti e a pari merito con Inter e Roma. Di seguito il suo pensiero.
"I meriti sono di Gattuso, devo riconoscerglielo perché ero fra quelli molto scettici. È stato molto abile nell'entrare subito nella testa dei giocatori. Lui ha trovato l'empatia con il gruppo, qualità che non gli è mai mancata. Ha riportato serenità e libertà di movimento nei giocatori. Questa è una squadra aggressiva e verticale, che non si perde in frivolezze. Meglio lui di quegli allenatori che chiedono tempo prima di far vedere qualcosa in campo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.