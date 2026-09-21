Milan, Amorim: "Contro la Juve siamo stati dominati. Con la Lazio..."

Al termine della sfida tra Milan e Lecce, terminata 3-0 in favore dei rossoneri, il tecnico del diavolo Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa. Oltre all'analisi del match, l'allenatore portoghese è tornato anche sulle sfide con Juventus e Lazio. Di seguito le sue parole:

"Vogliamo essere dominanti in tutte le situazioni. Solo contro la Juventus siamo stati dominati, poi nel primo tempo con la Lazio. Nel futuro proveremo ad essere più concreti nel modo in cui controlleremo il gioco. Ma la fluidità di gioco è stata migliore oggi. Ma sono solo tre punti e dobbiamo pensare alle altre partite".