Lazio | Zaccagni, 320 giorni dopo: la sua rinascita sotto la guida di Gattuso

21.09.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio | Zaccagni, 320 giorni dopo: la sua rinascita sotto la guida di Gattuso
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RASSEGNA STAMPA - Rinascita da ex e tre indizi che raccontano un cambio di passo. A Venezia Zaccagni ha ritrovato il gol in campionato dopo 320 giorni, trasformando dal dischetto una liberazione attesa a lungo. «Il gol mi serviva tanto, è arrivato nella partita più importante», ha ammesso il capitano.

Dopo un primo tempo opaco, l’esterno è cresciuto nella ripresa, diventando decisivo nel ribaltare l’inerzia della gara. Sua l’imbucata per Taylor che ha portato al rigore e suo il miglior indice di verticalità del match (3,16), a conferma di una ritrovata brillantezza nella conduzione e nella capacità di attaccare gli spazi.

La fascia sinistra resta una delle armi principali della Lazio: come riporta il Messaggero, da lì sono nate 7 delle 8 reti segnate in Serie A e 18 delle 24 occasioni costruite in stagione, considerando anche la Coppa Italia. Zaccagni, inoltre, è tornato a incidere con continuità: dopo una stagione senza assist vincenti, ne ha forniti due in appena sei giorni tra Udinese e Milan.

Con 52 partecipazioni al gol in biancoceleste (32 reti e 20 assist), l’ex Verona è il giocatore più coinvolto nelle reti della Lazio dal suo arrivo nel 2021. Ora si prepara a tagliare il traguardo delle 200 presenze con l’Aquila sul petto contro il Monza.

Gattuso lo considera una delle poche eccezioni alle rotazioni e Zaccagni ha scelto di restare a Roma soprattutto per il tecnico. La mancata convocazione in Nazionale resta un rimpianto, ma il capitano guarda avanti: "La Nazionale è sempre un obiettivo, ma per ora va bene così". La nuova Lazio è partita forte e porta anche la sua firma.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.