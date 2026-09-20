Lazio, Borghi: “Una frase di Gattuso è passata sotto traccia. Questo gruppo…” 

20.09.2026 17:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Borghi: “Una frase di Gattuso è passata sotto traccia. Questo gruppo…” 

Parole di elogio per la Lazio dagli studi Sky al termine della gara con il Venezia. Questo il pensiero di Stefano Borghi sul gruppo biancoceleste: “Noslin sembra essere tornato quello di Verona, la chiave sta nel fatto che questo gruppo è attivo, forte, con mentalità”.

Lo si era visto anche l’anno scorso, perché la situazione era difficile con l’allenatore che è stato molto bravo e il gruppo che lo ha seguito sempre e in ogni secondo. Evidentemente questa è la grande eredità che ha avuto in mano Gattuso che poi ci ha messo tanto del suo”. 

Parlavo anche della qualità che può presentare questa squadra: sul resto non ci sono dubbi. Gattuso in una risposta passata sotto traccia ha detto ‘se vogliamo stupire e fare qualcosa di importante’, significa che che ce l’hanno in testa e se riescono a mettere anche qualità allora vediamo cosa può succedere”.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.