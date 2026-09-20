Lazio, Borghi: “Una frase di Gattuso è passata sotto traccia. Questo gruppo…” 

Parole di elogio per la Lazio dagli studi Sky al termine della gara con il Venezia. Questo il pensiero di Stefano Borghi sul gruppo biancoceleste: “Noslin sembra essere tornato quello di Verona, la chiave sta nel fatto che questo gruppo è attivo, forte, con mentalità”.

“Lo si era visto anche l’anno scorso, perché la situazione era difficile con l’allenatore che è stato molto bravo e il gruppo che lo ha seguito sempre e in ogni secondo. Evidentemente questa è la grande eredità che ha avuto in mano Gattuso che poi ci ha messo tanto del suo”.

“Parlavo anche della qualità che può presentare questa squadra: sul resto non ci sono dubbi. Gattuso in una risposta passata sotto traccia ha detto ‘se vogliamo stupire e fare qualcosa di importante’, significa che che ce l’hanno in testa e se riescono a mettere anche qualità allora vediamo cosa può succedere”.