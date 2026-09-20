Venezia-Lazio, Noslin si conferma: le pagelle dei quotidiani
20.09.2026 14:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Secondo gol consecutivi per Tijjani Noslin, che arriva alla sosta per le nazionali in uno stato di forma eccellente. L’attaccante della Lazio dopo aver colpito il Milan si rifa anche contro il Venezia, portando a casa una prestazione che convince i quotidiani. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Noslin 7
GAZZETTA DELLO SPORT - Noslin 7
IL MESSAGGERO - Noslin 7.5
LA REPUBBLICA - Noslin 7
CORRIERE DELLA SERA - Noslin 7
IL TEMPO - Noslin 6.5
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.