Lazio, riposo poi doppia amichevole: Gattuso stila il programma

20.09.2026 08:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, riposo poi doppia amichevole: Gattuso stila il programma

RASSEGNA STAMPA - In archivio la prima porzione di campionato per la Lazio, che chiude da imbattuta in Serie A potendo andare così verso la sosta con rinnovato ottimismo. La lunga pausa ha portato Gattuso a concedere alcuni giorni di riposo alla squadra: cinque, nello specifico, con la Lazio che si ritroverà solo a ridosso del prossimo weekend.

Quando, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, andrà in scena la prima delle due amichevoli organizzate dalla Lazio. I biancocelesti giocheranno domenica 27 contro l’Arezzo alle ore 15:00 a Formello poi, sempre nel centro sportivo, disputeranno sette giorni più tardi un altro test.

In questo caso l'avversario della Lazio è ancora da definire, ma come svelato da Gattuso in conferenza dovrebbe essere contro una formazione di Serie B. L’obiettivo è quello di mantenere il ritmo partita e farsi trovare pronti alla ripresa contro il Monza

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.