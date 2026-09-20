Lazio, riposo poi doppia amichevole: Gattuso stila il programma
RASSEGNA STAMPA - In archivio la prima porzione di campionato per la Lazio, che chiude da imbattuta in Serie A potendo andare così verso la sosta con rinnovato ottimismo. La lunga pausa ha portato Gattuso a concedere alcuni giorni di riposo alla squadra: cinque, nello specifico, con la Lazio che si ritroverà solo a ridosso del prossimo weekend.
Quando, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, andrà in scena la prima delle due amichevoli organizzate dalla Lazio. I biancocelesti giocheranno domenica 27 contro l’Arezzo alle ore 15:00 a Formello poi, sempre nel centro sportivo, disputeranno sette giorni più tardi un altro test.
In questo caso l'avversario della Lazio è ancora da definire, ma come svelato da Gattuso in conferenza dovrebbe essere contro una formazione di Serie B. L’obiettivo è quello di mantenere il ritmo partita e farsi trovare pronti alla ripresa contro il Monza.