Lazio, Zaccagni punta al 3° assist (e al cambio di passo): il confronto col 2025/26

19.09.2026 08:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Zaccagni punta al 3° assist (e al cambio di passo): il confronto col 2025/26
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RASSEGNA STAMPA - Manca ancora il gol a Mattia Zaccagni. Un digiuno che spera di interrompere questa sera a Venezia. Nel frattempo, il capitano si è sbloccato per quanto riguarda gli assist: un passaggio vincente contro l'Udinese e un altro contro il Milan. Certamente, già un passo in avanti rispetto ai numeri della scorsa stagione, riporta Corriere dello Sport. Aveva avuto numerosi problemi fisici, con la preparazione parzialmente saltata a causa dell’operazione per la pubalgia.

Zac, infatti, non prendeva parte ad almeno un gol in due partite di fila di Serie A da febbraio 2025. In quel caso la striscia fu di 3: una rete e 3 assist nelle gare contro Cagliari, Monza e Napoli. Ora Mattia punta al vero cambio di passo. Una statistica sottolinea comunque la sua importanza per la squadra: dal suo esordio in biancoceleste in campionato (12 settembre 2021), è il giocatore della Lazio ad esser stato coinvolto in più gol in Serie A. Sono stati 51, uno in più rispetto a Immobile. 

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.