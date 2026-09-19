Lazio, Zaccagni punta al 3° assist (e al cambio di passo): il confronto col 2025/26

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Manca ancora il gol a Mattia Zaccagni. Un digiuno che spera di interrompere questa sera a Venezia. Nel frattempo, il capitano si è sbloccato per quanto riguarda gli assist: un passaggio vincente contro l'Udinese e un altro contro il Milan. Certamente, già un passo in avanti rispetto ai numeri della scorsa stagione, riporta Corriere dello Sport. Aveva avuto numerosi problemi fisici, con la preparazione parzialmente saltata a causa dell’operazione per la pubalgia.

Zac, infatti, non prendeva parte ad almeno un gol in due partite di fila di Serie A da febbraio 2025. In quel caso la striscia fu di 3: una rete e 3 assist nelle gare contro Cagliari, Monza e Napoli. Ora Mattia punta al vero cambio di passo. Una statistica sottolinea comunque la sua importanza per la squadra: dal suo esordio in biancoceleste in campionato (12 settembre 2021), è il giocatore della Lazio ad esser stato coinvolto in più gol in Serie A. Sono stati 51, uno in più rispetto a Immobile.