Italia, Zoma tra i convocati: il talento cresciuto da Biava e lanciato da Klose

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© foto di Michele Maraviglia

Roberto Mancini ha comunicato la lista dei 34 convocati per le quattro partite di Nations League che la Nazionale italiana dovrà affrontare nella prossima sosta. Tra i nomi comunicati dal commissario tecnico azzurro c'è anche Mohamed Ali Zoma, attaccante classe 2003 legato indirettamente anche alla Lazio.

Nato nel 2003 a Merate, è cresciuto nel settore giovanile dell'Albinoleffe dove è stato allenato anche da Giuseppe Biava, ex difensore centrale biancoceleste. Attualmente Zoma gioca nel Norimberga, squadra con cui ha segnato già 5 gol nelle prime 5 partite di secondo livello tedesco.

L'attaccante si è messo in mostra agli occhi di Roberto Mancini anche grazie agli insegnamenti di Miroslav Klose che dall'estate del 2025 lo ha accolto nella squadra e lo ha aiutato a crescere fino a permettergli di arrivare a indossare la casacca della Nazionale italiana. Insomma, la giovane carriera di Zoma si può riassumere così: come un passaggio da Biava a Klose, con un filo indiretto con la Lazio.