FORMELLO - Lazio, le scelte anti-Venezia: Noslin più Cancellieri, gli altri...

Fonte: Andrea Castellano- Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Dubbi in attacco da risolvere. Solo Zaccagni è sicuro del posto nel tridente: gli altri si giocano tutti la maglia da titolare. Dopo le ultime prove della rifinitura, Cancellieri e Noslin sono in vantaggio su Isaksen e Pinamonti. Gattuso comunque avrà ancora qualche ora per riflettere sulle scelte, prima del fischio d'inizio della gara contro il Venezia.

Per il resto si va verso lo stesso undici che è sceso in campo dall'inizio contro il Milan. L’unica novità è il recupero di Doekhi, che vestirà un tutore alla mano sinistra dopo l’operazione di una settimana fa. Andrà solo in panchina: al centro ci sarà ancora Sutalo in coppia con Provstgaard. Chiuderanno poi la difesa Floriani a destra e Nuno Tavares a sinistra.

È sempre out Marusic, così come Rovella e Dele-Bashiru: torneranno tutti e tre dopo la sosta. A centrocampo non ci sono dubbi sull’impiego di Frattesi, Belahyane e Taylor. Sta rientrando Cataldi, presente in lista già contro il Milan. Non è al top della forma, al massimo potrebbe giocare una parte di gara nella ripresa. In porta ovviamente ci sarà Mandas.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti. All.: Gattuso.