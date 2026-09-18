Lazio, passi in avanti per il Flaminio: previsto un nuovo incontro

RASSEGNA STAMPA - Prosegue l’iter della Lazio per la realizzazione del progetto dello Stadio Flaminio. In quest’ultimo periodo è stato compiuto un altro passaggio per avvicinare il progetto alla fase successiva. I contatti tra la società e il Campidoglio, spiega il Corriere dello Sport, sono proseguiti nell’ultimo mese e la prossima settimana è previsto un nuovo incontro operativo.

I temi sul tavolo saranno diversi e tra questi, le le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e le modifiche studiate dalla Lazio per rispettarle. Tra i punti centrali, prosegue il quotidiano, ci sono la conservazione della pensilina di Nervi e la necessità di evitare che il nuovo masterplan preveda una copertura totale del fronte esterno dell'impianto. Filtra ottimismo dal Campidoglio. Il prossimo obiettivo è la dichiarazione di interesse pubblico, prima in Giunta e successivamente in Assemblea Capitolina. Poi, si entrerà nella Conferenza dei Servizi Decisoria.

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