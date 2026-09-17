Ex Lazio | Il Valencia guarda agli svincolati: l'ultima idea porta a... Pedro

Il Valencia si tuffa sul mercato degli svincolati. Il nuovo direttore sportivo Braulio Vázquez ha già iniziato a scandagliare tutti i giocatori senza contratto che possono fare al caso della propria squadra. Come riportato da Tribuna Deportiva, nella lista degli obiettivi ci sarebbe anche Pedro, rimasto svincolato (e praticamente ritirato) dopo l'ultima esperienza alla Lazio. Oltre al suo nome ci sono anche quelli di Joselu (accostato proprio al club biancoceleste in estate), Lucas Pérez, José Luis Morales e Roger Martí.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03