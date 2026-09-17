Lazio, Maiolini si difende: "Non ho mai finanziato alcuna iniziativa contro Lotito"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra gli indagati nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Roma sul reato di aggiotaggio relativo a quote societare della Lazio figura l'amministratore delegato di Banca del Fucino, Francesco Maiolini.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'AD della Banca si sarebbe difeso dalle accuse di aver finanziato attività volte a danneggiare il presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non ho mai finanziato, direttamente o indirettamente, alcuna iniziativa, campagna o attività offensiva nei confronti del presidente della SS Lazio. Non ho mai assunto iniziative di alcun tipo per determinare variazioni del valore del titolo di borsa della società"

"Ho dato mandato al mio avvocato di proporre ricorso al Tribunale del Riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro e di assumere ogni iniziativa a tutela della mia onorabilità. Ho piena fiducia nella magistratura e nelle istituzioni e farò valere le mie ragioni nelle sedi competenti, con gli strumenti che la legge mette a disposizione di ogni cittadino".

Sulla passione per la Lazio: "È un sentimento autentico, che mi accompagna dall’infanzia e che, come accade a ogni tifoso, mi porta a seguire con passione, e talvolta con amarezza, le vicende della società". In merito alle critiche dei tifosi nei confronti della società, Maiolini afferma che non rappresenta altro che una normale protesta: "Nulla di più e nulla di diverso: le tifoserie di ogni colore giudicano, sperano e criticano le proprietà delle proprie squadre. Per noi laziali questa parola ha un significato particolare: la Lazio è nata in piazza della Libertà"