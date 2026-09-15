Lazio, Bisignani risponde: "Complotto? Altro autogol di Lotito. La battaglia va avanti"
Dopo una giornata di accuse, arriva la risposta di Luigi Bisignani. Indagato dalla Procura di Roma per aggiotaggio insieme all’ex dg della Rai, Mauro Masi, oggi a capo della Banca del Fucino, e Francesco Maiolini, presidente della stessa banca abruzzese, l'editorialista del Tempo è intervenuto ai microfoni del TG1: "Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia. L'ha già fatto una volta ed è andata male, per lui andrà male anche questa volta".
Bisignani appare sorridente e tranquillo. Respinge tutte le accuse. E in chiusura di servizio aggiunge: "Questa è la battaglia per chiedere una Lazio fortissima. Perché questa è la maglia dei miei 70 anni (la indica dietro di sé, ndr.), perché essere laziale significa da padre a figlio a nipote. Questo lo farò sempre". Nessun passo indientro quindi. Neanche dopo l'apertura dell'indagine a suo carico.