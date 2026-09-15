Lazio, Bisignani risponde: "Complotto? Altro autogol di Lotito. La battaglia va avanti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo una giornata di accuse, arriva la risposta di Luigi Bisignani. Indagato dalla Procura di Roma per aggiotaggio insieme all’ex dg della Rai, Mauro Masi, oggi a capo della Banca del Fucino, e Francesco Maiolini, presidente della stessa banca abruzzese, l'editorialista del Tempo è intervenuto ai microfoni del TG1: "Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia. L'ha già fatto una volta ed è andata male, per lui andrà male anche questa volta".

Bisignani appare sorridente e tranquillo. Respinge tutte le accuse. E in chiusura di servizio aggiunge: "Questa è la battaglia per chiedere una Lazio fortissima. Perché questa è la maglia dei miei 70 anni (la indica dietro di sé, ndr.), perché essere laziale significa da padre a figlio a nipote. Questo lo farò sempre". Nessun passo indientro quindi. Neanche dopo l'apertura dell'indagine a suo carico.