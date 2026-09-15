Agostinelli: "Lazio devastante nel primo tempo contro il Milan". E su Icardi...

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato del pareggio della Lazio contro il Milan nell'ultima giornata di campionato, commentando la prestazione della squadra di Gattuso. In più si è espresso anche sul possibile arrivo in biancoceleste da svincolato di Mauro Icardi. Di seguito le sue parole.

“Il primo tempo della Lazio contro il Milan mi ha riportato indietro alle migliori gare di Inzaghi: Lazio devastante, tanta qualità, atteggiamento tattico propositivo. Il secondo tempo il Milan ci ha messo una pezza con dei giocatori, per me, insostituibili. Analogie con la Lazio di Baroni? Nel calcio propositivo, con tanti uomini in area avversaria".

"Icardi? Sicuramente potrebbe servire alla Lazio, ci mancherebbe altro, ma Gattuso da alcune dichiarazione ha fatto capire che vuole gente che vada nello spazio e lui non è il profilo adatto, poi c’è da considerare l’aspetto legato allo spogliatoio, al gruppo. Secondo me non è il giocatore ideale per Gattuso. Per me la trasparenza di Gattuso è l’arma vincente di questo gruppo. Non promette, è ‘pane al pane, vino al vino’. Non vende sogni, ma realtà”.