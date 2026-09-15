Inter, Calhanoglu non recupera: salterà la Roma. Le sue condizioni
15.09.2026 14:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
Hakan Calhanoglu non ce la fa. Il centrocampista dell'Inter ha riportato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra e per questo salterà la prossima gara di campionato contro la Roma. Rientrerà solamente dopo la sosta per le nazionali. Di seguito il comunicato del club nerazzurro sulle sue condizioni: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.