Inter, Calhanoglu non recupera: salterà la Roma. Le sue condizioni

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Hakan Calhanoglu non ce la fa. Il centrocampista dell'Inter ha riportato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra e per questo salterà la prossima gara di campionato contro la Roma. Rientrerà solamente dopo la sosta per le nazionali. Di seguito il comunicato del club nerazzurro sulle sue condizioni: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni".