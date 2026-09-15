Marcolin: “Brava Lazio, ma è sbagliato fissare obiettivi ora: sono ansie inutili”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Protagonista sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Dario Marcolin ha parlato anche del momento della Lazio e tra i temi toccati ha affrontato anche quello relativo a obiettivo e potenzialità della squadra biancoceleste.

Difficile, però, esporsi ora secondo Marcolin: “Troppo presto per dirlo, siamo solo all'inizio di un percorso. Adesso è impossibile stabilire dove si possa approdare. L'importante è continuare a crescere partita dopo partita”.

L’ex calciatore della Lazio si dice quindi d’accordo anche in merito alle parole di Gattuso in risposta a quelle di Fabiani sull’Europa: “Una delle caratteristiche più belle di questa Lazio è che gioca spensierata, non è il caso di crearle ansie. Deve continuare così. Deve giocare divertendosi, come ha fatto finora”.