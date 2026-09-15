Lazio, sprazzi del miglior Zaccagni: il capitano vuole una stagione da protagonista

RASSEGNA STAMPA - Bentornato Mattia Zaccagni. Dopo un anno complicatissimo dal punto di vista fisico che ha inevitabilmente compromesso le chance di incidere del numero 10 biancoceleste, il capitano della Lazio è tornato a far vedere sprazzi delle migliori giocate ammirate in questi anni a Formello.

Giocate tra l’altro decisive: per la prima volta in Italia dal 15 febbraio 2025, infatti, Zaccagni è riuscito a servire assist in due gare di fila, come riporta l’edizione odierna del Messaggero che poi si sofferma anche su altri numeri importanti ammirati nella gara tra Lazio e Milan e non solo.

In quell’occasione Zaccagni è infatti andato a contrasto 12 volte, mentre da inizio anno ha già cercato 14 conclusioni come mai aveva fatto prima d’ora. Numeri che sono indizi chiari di un ritorno ad alti livelli del capitano della Lazio che, dopo una stagione difficilissima, vuole tornare a trascinare la squadra con altri assist e, al più presto, con nuovi gol.