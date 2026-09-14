Lazio, Cragnotti annuncia: "Soddisfatto dopo il Milan, tornerò all'Olimpico"

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Sugli spalti dell'Olimpico c'era anche Sergio Cragnotti a vedere Lazio - Milan. Ai taccuini de Il Messaggero, l'ex presidente biancoceleste ha raccontato il motivo per cui è andato a seguire la squadra di Gattuso, annunciando che tornerà allo stadio anche in altre occasioni. Di seguito le sue parole: "Volevo vedere la Lazio dal vivo dopo averla scoperta in televisione, perché ho intuito che c'era qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni. E poi la grande sfida col Milan, con cui alla fine degli anni '90 ci siamo contesi lo scudetto: era un'attrazione, così sono andato e sono rimasto anche soddisfatto, nonostante il pareggio".

"Per me è meglio questa Lazio della precedente, la vedo anche giocare molto meglio, con più passione e trasporto. Ha carattere, il primo tempo contro il Milan mi ha impressionato per il ritmo e l'intensità. Poi è crollata, ha finito la benzina e si è consegnata ai rossoneri, che avevano cambi molto più competitivi. La squadra di Sarri, anche dal vivo contro il Como, mi aveva deluso e non ha fatto una grande stagione. Il centrocampo, con Frattesi e Taylor, ha fatto un grande salto di qualità. Penso che tornerò a vederla".