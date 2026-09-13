Cucchi spiega: "Il pareggio è un buon risultato per la Lazio perché..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Riccardo Cucchi ha commentato sul suo profilo X il pareggio ottenuto dalla Lazio nella partita contro il Milan. Secondo il noto radiocronista, i biancocelesti hanno motivo di ritenersi soddisfatti per il punto conquistato, soprattutto in virtù di una differenza di valore della rosa delle due squadre non trascurabile, e considerando anche le risorse investite sul mercato dai rossoneri. Di seguito le sue parole: "Il Milan è più forte della Lazio. Basterebbe considerare i milioni spesi per rinforzare la squadra. Anche per questa ragione il pari dell'Olimpico è un buon risultato per i biancocelesti che nel 1°tempo hanno giocato una gran partita. Milan dominante nel secondo".