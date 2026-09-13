Lazio-Milan, Noslin lascia il segno: le sue pagelle dei quotidiani

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin parte titolare nel ruolo di punta centrale contro il Milan, e al momento giusto si è fatto trovare pronto per ribadire in rete il gol che è valso il 2-0 alla fine del primo tempo. La sua buona prestazione contro i rossoneri è stata premiata dai quotidiani con le seguenti pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT - 7

GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5

IL TEMPO - 6,5

IL MESSAGGERO - 7,5

LA REPUBBLICA - 6,5