Lazio-Milan, Noslin lascia il segno: le sue pagelle dei quotidiani
13.09.2026 13:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin parte titolare nel ruolo di punta centrale contro il Milan, e al momento giusto si è fatto trovare pronto per ribadire in rete il gol che è valso il 2-0 alla fine del primo tempo. La sua buona prestazione contro i rossoneri è stata premiata dai quotidiani con le seguenti pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - 7
GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5
IL TEMPO - 6,5
IL MESSAGGERO - 7,5
LA REPUBBLICA - 6,5