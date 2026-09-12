Lazio-Milan, l'esordio di Sutalo e Diogo Leite: le parole di Gattuso

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la gara contro il Milan, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato dell'esordio con la maglia biancoceleste di Sutalo e Diogo Leite. Di seguito le sue parole.

"Sutalo e Diogo Leite? Sono ragazzi per bene. Sutalo non era in grande condizione, ma sta lavorando tanto e bene. Diogo Leite tanta roba, si è presentato in una condizione migliore. Chapeau a loro. È facile entrare in questo spogliatoio, poi c'è qualcuno che non è contentissimo perché non gioca... Ma va bene, è uno spogliatoio sano, di ragazzi per bene".