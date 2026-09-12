Milan, Rabiot a Dazn prima della Lazio: "Vogliamo far bene e vincere"
12.09.2026 17:20 di Simone Locusta
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Il centrocampista rossonero Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio di Lazio - Milan. Di seguito le parole del francese: "Mi sento bene, devo trovare la condizione fisica per essere al 100% ma cerco di dare tutto e ascoltare il mister. Vogliamo far bene tutti da squadra e vincere".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.