Lazio - Milan, i tifosi fuori Formello: foto e autografi con Rovella - VIDEO

Non saranno presenti all'Olimpico, ma ci sono fuori le mura di Formello. Il tifo organizzato ha chiamato a raccolta tutti i sostenitori biancocelesti invitandoli ad andare fuori il Training Center per supportare e caricare la squadra prima del big match col Milan. All'ingresso del centro sportivo, si è fermato con i sostenitori Nicolò Rovella che, non convocato, ha scattato selfie e firmato autografi.

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