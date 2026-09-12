Conceicao: "La mia Lazio era fantastica, potevamo vincere la Champions"

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Lunga intervista ai microfoni di DAZN Portugal per Sergio Conceicao, ex calciatore e ora allenatore con un passato anche in Serie A, al Milan. Nel suo intervento ha parlato soprattutto di quando giocava in Italia con la maglia della Lazio, raccontando tutte le vittorie e la qualità di quella squadra guidata da Eriksson. Di seguito le sue parole: "La squadra della Lazio in cui ho giocato era di altissimo livello e ha dato al calcio diversi allenatori: Inzaghi, Simeone, Mancini… Ma durante gli allenamenti non si parlava soltanto di tattica: c’era una grande confusione, non potete immaginare. Avevamo lì personalità molto forti. Nei miei due anni alla Lazio abbiamo vinto cinque o sei trofei, avevamo una squadra fantastica".

"Siamo riusciti a vincere uno dei due campionati che il club ha conquistato nella sua storia, abbiamo vinto la Supercoppa Europea, l’ultima Coppa delle Coppe, se non ricordo male, lo Scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e ci è mancata soltanto la Champions League. Siamo arrivati ai quarti di finale, credo, dove abbiamo affrontato il grande Valencia di Héctor Cúper. Abbiamo perso una partita in una di quelle serate in cui non è andato bene nulla, ed è stato un grande rammarico perché credo che avessimo una squadra in grado di vincere anche la Champions".