Ex Lazio | Conceicao ha un messaggio per Amorim: "La gente pensa..."

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Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan ed ex calciatore della Lazio, è tornato a parlare del club rossonero in una intervista a Dazn Portugal. Di seguito e sue parole:

"Voglio mandare un saluto ad Amorim, che abbia tanta fortuna in questo nuovo percorso che non è affatto facile, soprattutto per il contesto del club. La pressione che c’è lì... La gente pensa che debbano essere campioni d’Europa ogni anno e vincere il campionato. Si è visto che l’allenatore non era l’unico problema".