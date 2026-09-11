Lazio, senti Orlando: "Gattuso ha fatto un gran lavoro! E contro il Milan..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore Masssimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della prossima giornata di Serie A. In parrticolare ha espresso il suo pensiero sulla gara che disputerà la Lazio di Gattuso all'Olimpico contro il Milan di Amorim. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Lazio? Sarà Difficile per il Milan, Gattuso ha fatto davvero un gran lavoro, non semplice in quell'ambiente. Giocatori ed allenatore sono tutelati in questa situazione, ma sta sorprendendo. Invece il Milan non riesco a capirlo bene. Penso sempre che l'equilibrio non dia garanzie. Ovviamente dobbiamo dare un po' di tempo ad Amorim, che vuole proporre un gioco che necessita di tempo. E' una squadra un po' sopravvalutata e l'equilibrio tra centrocampo e difesa non mi fa stare tranquillo".