Lazio-Milan, quanti tifosi rossoneri sono previsti all'Olimpico?

11.09.2026 15:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio-Milan, quanti tifosi rossoneri sono previsti all'Olimpico?
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Il Milan potrà contare su un sostegno importante nella trasferta contro la Lazio. All'Olimpico, secondo quanto riferisce MilanNews.it, sono attesi almeno 10mila tifosi rossoneri, pronti a spingere la squadra di Ruben Amorim in una sfida che può avere un peso specifico importante nonostante sia solo la quarta giornata di campionato. 

L'obiettivo è avvicinarsi al primato solitario in Serie A, prima di spostare l'attenzione sull'Europa League e sull'esordio contro il Benfica. Una corince di pubblico importante, dunque, per accompagnare il Milan in uno dei primi snodi importanti della stagione. 

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.