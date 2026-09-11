Lazio-Milan, quanti tifosi rossoneri sono previsti all'Olimpico?
11.09.2026 15:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Il Milan potrà contare su un sostegno importante nella trasferta contro la Lazio. All'Olimpico, secondo quanto riferisce MilanNews.it, sono attesi almeno 10mila tifosi rossoneri, pronti a spingere la squadra di Ruben Amorim in una sfida che può avere un peso specifico importante nonostante sia solo la quarta giornata di campionato.
L'obiettivo è avvicinarsi al primato solitario in Serie A, prima di spostare l'attenzione sull'Europa League e sull'esordio contro il Benfica. Una corince di pubblico importante, dunque, per accompagnare il Milan in uno dei primi snodi importanti della stagione.
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