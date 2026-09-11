Lazio, Patric fa progressi? Dal ritorno in campo ai prossimi passi
RASSEGNA STAMPA - Due posti liberi in lista Serie A e altrettanti calciatori fuori dall’elenco in casa Lazio. Oltre a Luca Pellegrini, che non fa più parte del progetto tecnico come ribadito dal ds Fabiani, c’è anche Patric.
Lo spagnolo ha vissuto un’estate complicata anche a causa di un fastidio muscolare che ha impedito a Gattuso e alla Lazio di averlo a disposizione di fatto dall’inizio del ritiro.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, però, per Patric sarebbero da registrare al momento alcuni passi avanti: lo spagnolo avrebbe ripreso gli allenamenti seppur a parte, tornando così a calcare i campi di Formello. Per questo secondo il quotidiano potrebbe tornare a disposizione della Lazio dopo la sosta. La situazione resta da monitorare: in caso di sviluppi positivi potrebbe anche portare al reinserimento in lista del difensore.