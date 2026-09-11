Lazio, Patric fa progressi? Dal ritorno in campo ai prossimi passi

11.09.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Patric fa progressi? Dal ritorno in campo ai prossimi passi

RASSEGNA STAMPA - Due posti liberi in lista Serie A e altrettanti calciatori fuori dall’elenco in casa Lazio. Oltre a Luca Pellegrini, che non fa più parte del progetto tecnico come ribadito dal ds Fabiani, c’è anche Patric.

Lo spagnolo ha vissuto un’estate complicata anche a causa di un fastidio muscolare che ha impedito a Gattuso e alla Lazio di averlo a disposizione di fatto dall’inizio del ritiro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, però, per Patric sarebbero da registrare al momento alcuni passi avanti: lo spagnolo avrebbe ripreso gli allenamenti seppur a parte, tornando così a calcare i campi di Formello. Per questo secondo il quotidiano potrebbe tornare a disposizione della Lazio dopo la sosta. La situazione resta da monitorare: in caso di sviluppi positivi potrebbe anche portare al reinserimento in lista del difensore. 

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.