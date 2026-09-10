Lazio, le cessioni finanziano il prossimo mercato? Chi rischia di salutare

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - “Abbiamo dimostrato che si può tranquillamente operare con le cessioni economicamente vantaggiose e prendendo giocatori altrettanto validi come successo con Gila, Romagnoli, e prima ancora con Guendouzi e Castellanos”. Non lascia dubbi Fabiani: i prossimi mercati della Lazio potrebbero passare da nuove cessioni all’interno della rosa. Ma quali potrebbero essere i giocatori sacrificati?

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, il pezzo più pregiato rimane Kenneth Taylor. Il 2 settembre il primo premio fedeltà inserito nel contratto dell’olandese è scattato, con 190mila euro da aggiungere agli 1,7 milioni di ingaggio e lo scenario potrebbe ripetersi a febbraio se il centrocampista dovesse essere ancora in rosa. Dopo un avvio in chiaroscuro l’ex Ajax è tornato su alti livelli, riproponendo quelle prestazioni che in passato avevano attirato diversi club di Premier League e la Juventus. La Lazio, dal canto suo, difficilmente accetterebbe cifre inferiori ai 40-45 milioni per il calciatore.

Lotito e Fabiani hanno deciso di togliere dal mercato Nuno Tavares perché il Porto non andava oltre il prestito con diritto di riscatto e la Lazio pretendeva la certezza di incassare almeno 15 milioni. Dopo un avvio incoraggiante, il club spera che il cartellino del portoghese possa impennarsi. Senza dimenticare poi Isaksen: se la Danimarca avesse partecipato al Mondiale la Lazio sarebbe stata pronta a cedere Isaksen al miglior offerente sperando in una rassegna in grado di far alzare il valore del cartellino. Da questi tre, o da altre offerte irrinunciabili, potrebbe uscire il nome del prossimo giocatore sacrificato per finanziare mercato e riscatti.