Lazio, i dettagli del contratto di Diogo Leite: ecco la nuova formula
Diogo Leite è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. "La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive", si legge nella nota.
Il centrale portoghese, rimasto svincolato dopo l'esperienza in Germania all'Union Berlino, ha quindi firmato un contratto fino al 2028 con l'opzione per prolungarlo per altre due stagioni. È questa la nuova formula per cui ha optato la società biancoceleste, dividendo in maniera differente i quattro anni totali dell'accordo. La clausola permetterà al club di Formello di posticipare la scadenza del contratto del classe '99, che ora inizierà a tutti gli effetti la sua nuova esperienza in Italia.