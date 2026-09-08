Udinese - Lazio, si rivede Zaccagni: palo e assist per il capitano. Le pagelle

Sul tabellino non appare il suo nome, ma senza di lui non ci sarebbe quello di Frattesi. Zaccagni non ha trovato il gol, seppur ci sia andato molto vicino, ma ha servito un assist importantissimo per il pareggio. Il palo gli ha negato la gioia del gol, ma l'importante era arrivare ai tre punti. Di seguito le sue pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT - 7

GAZZETTA DELLO SPORT - 7

TUTTOSPORT - 7

IL MESSAGGERO - 7

CORRIERE DELLA SERA - 7

REPUBBLICA - 6.5