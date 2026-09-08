Udinese - Lazio, si rivede Zaccagni: palo e assist per il capitano. Le pagelle
08.09.2026 14:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Sul tabellino non appare il suo nome, ma senza di lui non ci sarebbe quello di Frattesi. Zaccagni non ha trovato il gol, seppur ci sia andato molto vicino, ma ha servito un assist importantissimo per il pareggio. Il palo gli ha negato la gioia del gol, ma l'importante era arrivare ai tre punti. Di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - 7
GAZZETTA DELLO SPORT - 7
TUTTOSPORT - 7
IL MESSAGGERO - 7
CORRIERE DELLA SERA - 7
REPUBBLICA - 6.5
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.